17 февраля, 10:40

Экономика

В "АвтоВАЗе" спрогнозировали снижение продаж в феврале на 15%

Фото: ТАСС/Павел Ворожцов

В "АвтоВАЗе" скорректировали планы продаж на февраль на 15%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"По темпам продаж мы сегодня не выходим даже на эту траекторию корректировки", – уточнил он в кулуарах форума на Неделе российского бизнеса.

При этом Соколов выразил надежду, что компания реализует свыше 20 тысяч автомобилей в этом месяце.

Ранее в "АвтоВАЗе" рассказывали, что в третьем квартале 2026-го начнется производство кроссовера Lada Azimut. Старт продаж намечен на четвертый квартал этого года. Точная цена новинки пока неизвестна, но будет зависеть от рынка, объявили в пресс-службе производителя.

Мосгортранс первым в России закупил новые электромобили LADA e-Largus

