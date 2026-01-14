Форма поиска по сайту

14 января, 13:35

Транспорт
Глава "АвтоВАЗа" Соколов: продажи кроссовера Lada Azimut начнутся в конце 2026 года

В "АвтоВАЗе" рассказали, когда в продажу поступит новый кроссовер Lada Azimut

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Старт продаж первого кроссовера "АвтоВАЗа" Lada Azimut намечен на четвертый квартал 2026 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

"Точная цена Lada Azimut пока не известна даже мне. Все будет зависеть от рынка. Мы ее объявим максимально близко к началу продаж", – заявил Соколов на пресс-конференции автопроизводителя.

Он уточнил, что начало производства Lada Azimut запланировано на третий квартал года.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" проведет индексацию цен на автомобили Lada по всему модельному ряду в январе. Вместе с тем стоимость на седан Aura и многофункциональный универсал Largus снизится.

Кроме того, план по производству на год будет увеличен до 400 тысяч автомобилей.

Новые автомобили подорожали на 1,5–3% в России с начала 2026 года

