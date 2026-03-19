19 марта, 22:41Происшествия
Житель Липецкой области смертельно ранил сотрудника военной полиции
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Житель Липецкой области применил огнестрельное оружие и нанес смертельное ранение сотруднику военной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
По информации следствия, подозреваемый открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. В результате пострадавший скончался на месте.
Нападавшего задержали, в скором времени ему будет избрана мера пресечения. На данный момент следователями и криминалистами проводится осмотр места преступления для установления обстоятельств произошедшего.
Ранее в Джанкойском районе Крыма 49-летний местный житель открыл огонь по сотрудникам полиции, когда они прибыли к его дому для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Мужчина отказался впускать их в жилище и несколько раз выстрелил из ружья, ранив четверых полицейских. Его задержали.
Потерпевшими были признаны шесть сотрудников полиции. Всем им оказали медицинскую помощь. Один пострадавший еще находится в больнице.