Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 22:41

Происшествия

Житель Липецкой области смертельно ранил сотрудника военной полиции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Липецкой области применил огнестрельное оружие и нанес смертельное ранение сотруднику военной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

По информации следствия, подозреваемый открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. В результате пострадавший скончался на месте.

Нападавшего задержали, в скором времени ему будет избрана мера пресечения. На данный момент следователями и криминалистами проводится осмотр места преступления для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее в Джанкойском районе Крыма 49-летний местный житель открыл огонь по сотрудникам полиции, когда они прибыли к его дому для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Мужчина отказался впускать их в жилище и несколько раз выстрелил из ружья, ранив четверых полицейских. Его задержали.

Потерпевшими были признаны шесть сотрудников полиции. Всем им оказали медицинскую помощь. Один пострадавший еще находится в больнице.

происшествиярегионы

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика