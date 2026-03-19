Шесть сотрудников полиции признаны потерпевшими при перестрелке в Крыму

Шесть сотрудников полиции признаны потерпевшими после стрельбы, устроенной жителем Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

"Раненым четверым сотрудникам полиции была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящее время один потерпевший находится в больнице. Жизни и здоровью стражей порядка ничего не угрожает", – указали в ведомстве.

Инцидент в Джанкойском районе Крыма произошел 16 марта. По данным следствия, сотрудники уголовного розыска прибыли к 49-летнему местному жителю для проведения оперативно-разыскных мероприятий, однако тот отказался впускать их в дом и несколько раз выстрелил из ружья, ранив четверых полицейских.

Затем мужчина поджег автомобиль с помощью зажигательной смеси и попытался устроить пожар в жилище. Прибывшие правоохранители его задержали.