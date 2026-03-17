Пенсионерка из Тульской области хранила дома арсенал боеприпасов

В Узловском районе Тульской области правоохранители нашли крупный склад боеприпасов во время обыска у пенсионерки, сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональное управление МВД.

Полицейские обнаружили, что дома у 67-летней женщины хранятся предметы, которые похожи на боеприпасы, взрывчатку и основные части оружия. Во время осмотра помещения правоохранительные органы нашли более 580 патронов разных калибров. Предположительно, часть из них предназначена для пистолетов ПМ и ТТ.

Кроме того, у пенсионерки обнаружили две емкости с сыпучим веществом, которые подписаны как охотничий порох. Среди найденных вещей также числятся предмет, похожий по конструкции на затвор огнестрельного оружия, и комплектующие детали – магазин и капсюли.

Все боеприпасы изъяли, их исследуют в экспертно-криминалистическом центре МВД. В настоящее время правоохранители устанавливают, откуда у пенсионерки такой арсенал и зачем она его хранила.

Ранее стало известно, что житель Крыма задержан за стрельбу по полицейским и поджог. Накануне полицейские подъехали к одному из жилых домов в селе Стефановка для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Они должны были изъять оружие и взрывчатку из незаконного оборота.

Хозяин домовладения бросил в сторону правоохранителей взрывное устройство, а когда оно сдетонировало, несколько раз выстрелил в них из ружья. После этого он поджег свой автомобиль и пытался спалить дом. В результате четверо полицейских получили ранения, все они госпитализированы.