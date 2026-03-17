Житель Крыма задержан за стрельбу по полицейским и поджог. Об этом сообщил Следственный комитет. В селе Стефановка накануне полицейские подъехали к одному из жилых домов для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Они должны были изъять оружие и взрывчатку из незаконного оборота.

Хозяин домовладения бросил в сторону правоохранителей взрывное устройство, а когда оно сдетонировало, несколько раз выстрелил в них из ружья. После этого он поджег свой автомобиль и пытался спалить дом. В результате четверо полицейских получили ранения, все они госпитализированы.

