Для готовой еды из магазинов России создадут санитарные нормы

Для готовой еды из магазинов создадут санитарные нормы. Инициативу озвучили в Минпромторге. Сейчас для таких товаров есть только добровольные рекомендации Роспотребнадзора. В министерстве считают, что необходимо обязательное санитарное регулирование, особенно после участившихся случаев отравлений.

Председатель ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков пояснил, что действующее регулирование не учитывает особенности готовой еды. Производитель устанавливает срок годности, исходя из доминирующего компонента. Особенности способа производства, реализации, упаковки и температурного режима не учитываются.

