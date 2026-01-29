Форма поиска по сайту

29 января, 18:15

Экономика

Минпромторг предложил создать "российскую полку" на маркетплейсах

Отечественные товары на маркетплейсах могут получить специальный раздел – так называемую российскую полку. Инициативу представило министерство промышленности и торговли в пакете мер поддержки легкой промышленности, направленном в Госдуму.

Помимо этого, предлагается субсидировать рекламу производителям, ввести налоговые льготы, расширить лизинговые программы и маркировку для обуви и кожгалантереи. Цель мер заключается в увеличении доли российских товаров на внутреннем рынке с нынешних 45% до 65% к 2036 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

