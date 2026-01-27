Новая норма по возврату некачественных товаров вступит в силу в России с 1 февраля

С 1 февраля вступает в силу новая норма, меняющая правила возврата некачественных товаров. Теперь покупатель сможет требовать компенсацию, рассчитанную с учетом износа товара.

Например, при возврате неисправного ноутбука, купленного два года назад, покупателю возместят не полную стоимость новой модели, а текущую рыночную цену аналогичного бывшего в употреблении устройства. Это означает, что часть убытков от естественного старения товара ложится на потребителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.