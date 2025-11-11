Врач Галлямова: сидячая работа приводит к ускоренному старению кожи

Сотрудники рискуют получить "офисный" живот из-за сидячей работы, предупредили эксперты. Чем еще опасен малоподвижный образ жизни и как защитить здоровье, разбиралась Москва 24.

Наработали лишнего

Сидячая работа приводит к появлению "офисного" живота: причина кроется в низкой двигательной активности и длительном пребывании в одной позе. Из-за этого плоский живот как бы вздувается, а брюки начинают жать, рассказала "Газете.ру" врач-гастроэнтеролог Алсу Галеева.

Она также отметила, что офисные работники, особенно находящиеся в стрессе, часто сутулятся, "поджимают" плечи к ушам и сидят нога на ногу, из-за чего происходит сдавливание диафрагмы. Последнюю называют "стрессовой мышцей", и ограничение ее подвижности приводит к ухудшению дыхания и лимфооттока, нарушению кровообращения в брюшной полости и органах малого таза.

Кроме того, длительная сидячая работа смещает центр тяжести и увеличивает нагрузку на поясничный отдел позвоночника, плюс ослабевают мышцы тазового дна.





Алсу Галеева врач-гастроэнтеролог Чтобы избежать подобных последствий, важно правильно организовать рабочее место и соблюдать простые принципы: стул должен быть отрегулирован так, чтобы стопы стояли на полу, колени находились под углом 90 градусов, а экран монитора располагался на уровне глаз.

Еще для профилактики важно вставать и разминаться каждые 30–45 минут. Можно мягко наклонять таз вперед и назад, сделать растяжку бедер и упражнение "кошка – корова" (попеременно округлять и выгибать спину, стоя на четвереньках) – это поможет расслабить позвоночник, отметила эксперт.

Также врач посоветовала делать несколько глубоких вдохов, "раздвигающих" ребра и живот, чтобы активировать диафрагму и усилить движение крови. Помимо этого, в течение дня важно пить воду, ведь обезвоживание усугубляет проблему отеков. И обязательно нужно правильно питаться, не спеша пережевывая пищу.

После рабочего дня Галеева рекомендует лежать по 10–15 минут с приподнятыми ногами и делать легкий самомассаж живота по часовой стрелке, чтобы снять отек.

Насидеть проблем

Говоря в целом о сидячем образе жизни, врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов отметил, что отсутствие активности может привести и к варикозу. Это происходит из-за того, что кровообращение ног нарушается, и вены нижних конечностей начинают испытывать сильную нагрузку.

"Последние надуваются на протяжении рабочего дня, как воздушный шарик, сильно растягиваются и только вечером сдуваются, когда человек начинает двигаться. В итоге мышцы ног ослабевают, как бы превращаясь в "тряпочку", – пояснил врач в разговоре с Москвой 24.





Владислав Орлов врач-флеболог, кандидат медицинских наук Конечно, моментально этого не происходит. Но, когда сидячий образ жизни продолжается на протяжении 5–10 лет, могут появляться отеки, неприятные ощущения в ногах, небольшие судороги, чувство тяжести, кожный зуд. Статика убивает наши вены, они начинают все больше вылезать, и в конечном итоге может развиться варикоз.

Самая простая и эффективная профилактика – больше двигаться. В рабочее время лучше взять за привычку каждый час вставать и ходить по пять минут. Также можно перекатываться с носков на пятки, поскольку самое главное – поработать мышцами голени и стопы, посоветовал Орлов.

В свою очередь, врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко в беседе с Москвой 24 напомнил, что в положении сидя нагрузка на некоторые отделы позвоночника становится больше, чем в положении лежа или во время хождения. С такой проблемой многие начинают сталкиваться еще со школьной скамьи. Причина кроется в том, что дети сидят неровно: отклоняют таз то в одну, то в другую сторону, наклоняют плечи. В итоге развивается сутулость, а дальше сколиоз – искривление позвоночника.

"За 25 лет работы ортопедом я не встречал человека без такой проблемы, которая прогрессирует во взрослой жизни. На этом фоне могут развиваться такие заболевания позвоночника, как остеохондроз и протрузия межпозвонковых дисков", – отметил врач.





Андрей Литвиненко врач-ортопед, травматолог На внешнем виде сидячий образ жизни тоже отражается: человек все больше сутулится, поскольку мышцы "запоминают" положение, которое многие принимают во время работы за компьютером. Мускулам становится "не интересно" поднимать позвоночник, ведь можно просто пассивно находиться в спазмированном положении.

Чтобы не допустить этого, в качестве профилактики ортопед посоветовал обеспечивать пояснице небольшой упор, подкладывая специальную подушку-валик, если приходится сидеть больше 30 минут.

Более того, сидячая работа отрицательно сказывается и на состоянии кожи, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По ее словам, когда человек мало двигается, происходит задержка жидкости, провоцирующая отеки на лице. Кожа становится более рыхлой.





Юлия Галлямова врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Кроме этого, уменьшается микроциркуляция. Кожа питается от очень мелких сосудов, и, если нет движения, кровь до них не доходит. В итоге питание снижается, и кожа быстрее стареет: теряет тонус, становится более дряблой, обвисает, появляются морщины.

От недостатка движения также происходит застой лимфы, в коже нарушается обмен веществ, и ненужные элементы должным образом не выводятся, предупредила дерматолог.