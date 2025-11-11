Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 15:47

Общество
Главная / Истории /

Врач Галлямова: сидячая работа приводит к ускоренному старению кожи

"Офисный" живот и морщины: как избежать изменений во внешности из-за сидячей работы

Сотрудники рискуют получить "офисный" живот из-за сидячей работы, предупредили эксперты. Чем еще опасен малоподвижный образ жизни и как защитить здоровье, разбиралась Москва 24.

Наработали лишнего

Фото: depositphotos/tomwang

Сидячая работа приводит к появлению "офисного" живота: причина кроется в низкой двигательной активности и длительном пребывании в одной позе. Из-за этого плоский живот как бы вздувается, а брюки начинают жать, рассказала "Газете.ру" врач-гастроэнтеролог Алсу Галеева.

Она также отметила, что офисные работники, особенно находящиеся в стрессе, часто сутулятся, "поджимают" плечи к ушам и сидят нога на ногу, из-за чего происходит сдавливание диафрагмы. Последнюю называют "стрессовой мышцей", и ограничение ее подвижности приводит к ухудшению дыхания и лимфооттока, нарушению кровообращения в брюшной полости и органах малого таза.

Кроме того, длительная сидячая работа смещает центр тяжести и увеличивает нагрузку на поясничный отдел позвоночника, плюс ослабевают мышцы тазового дна.

Чтобы избежать подобных последствий, важно правильно организовать рабочее место и соблюдать простые принципы: стул должен быть отрегулирован так, чтобы стопы стояли на полу, колени находились под углом 90 градусов, а экран монитора располагался на уровне глаз.
Алсу Галеева
врач-гастроэнтеролог

Еще для профилактики важно вставать и разминаться каждые 30–45 минут. Можно мягко наклонять таз вперед и назад, сделать растяжку бедер и упражнение "кошка – корова" (попеременно округлять и выгибать спину, стоя на четвереньках) – это поможет расслабить позвоночник, отметила эксперт.

Также врач посоветовала делать несколько глубоких вдохов, "раздвигающих" ребра и живот, чтобы активировать диафрагму и усилить движение крови. Помимо этого, в течение дня важно пить воду, ведь обезвоживание усугубляет проблему отеков. И обязательно нужно правильно питаться, не спеша пережевывая пищу.

После рабочего дня Галеева рекомендует лежать по 10–15 минут с приподнятыми ногами и делать легкий самомассаж живота по часовой стрелке, чтобы снять отек.

Насидеть проблем

Фото: depositphotos/tomwang

Говоря в целом о сидячем образе жизни, врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов отметил, что отсутствие активности может привести и к варикозу. Это происходит из-за того, что кровообращение ног нарушается, и вены нижних конечностей начинают испытывать сильную нагрузку. 

"Последние надуваются на протяжении рабочего дня, как воздушный шарик, сильно растягиваются и только вечером сдуваются, когда человек начинает двигаться. В итоге мышцы ног ослабевают, как бы превращаясь в "тряпочку", – пояснил врач в разговоре с Москвой 24. 

Конечно, моментально этого не происходит. Но, когда сидячий образ жизни продолжается на протяжении 5–10 лет, могут появляться отеки, неприятные ощущения в ногах, небольшие судороги, чувство тяжести, кожный зуд. Статика убивает наши вены, они начинают все больше вылезать, и в конечном итоге может развиться варикоз. 
Владислав Орлов
врач-флеболог, кандидат медицинских наук

Самая простая и эффективная профилактика – больше двигаться. В рабочее время лучше взять за привычку каждый час вставать и ходить по пять минут. Также можно перекатываться с носков на пятки, поскольку самое главное – поработать мышцами голени и стопы, посоветовал Орлов.

В свою очередь, врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко в беседе с Москвой 24 напомнил, что в положении сидя нагрузка на некоторые отделы позвоночника становится больше, чем в положении лежа или во время хождения. С такой проблемой многие начинают сталкиваться еще со школьной скамьи. Причина кроется в том, что дети сидят неровно: отклоняют таз то в одну, то в другую сторону, наклоняют плечи. В итоге развивается сутулость, а дальше сколиоз – искривление позвоночника. 

"За 25 лет работы ортопедом я не встречал человека без такой проблемы, которая прогрессирует во взрослой жизни. На этом фоне могут развиваться такие заболевания позвоночника, как остеохондроз и протрузия межпозвонковых дисков", – отметил врач.

На внешнем виде сидячий образ жизни тоже отражается: человек все больше сутулится, поскольку мышцы "запоминают" положение, которое многие принимают во время работы за компьютером. Мускулам становится "не интересно" поднимать позвоночник, ведь можно просто пассивно находиться в спазмированном положении. 
Андрей Литвиненко
врач-ортопед, травматолог

Чтобы не допустить этого, в качестве профилактики ортопед посоветовал обеспечивать пояснице небольшой упор, подкладывая специальную подушку-валик, если приходится сидеть больше 30 минут.

Более того, сидячая работа отрицательно сказывается и на состоянии кожи, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова

По ее словам, когда человек мало двигается, происходит задержка жидкости, провоцирующая отеки на лице. Кожа становится более рыхлой. 

Кроме этого, уменьшается микроциркуляция. Кожа питается от очень мелких сосудов, и, если нет движения, кровь до них не доходит. В итоге питание снижается, и кожа быстрее стареет: теряет тонус, становится более дряблой, обвисает, появляются морщины.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук

От недостатка движения также происходит застой лимфы, в коже нарушается обмен веществ, и ненужные элементы должным образом не выводятся, предупредила дерматолог.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика