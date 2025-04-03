Диетолог Русакова назвала лучший перекус для офисных сотрудников

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Белки, пищевые волокна и теплые напитки обязательно должны быть в составе перекусов офисных сотрудников. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, если работник не сильно проголодался, то можно выпить чай или кофе с молоком без сахара. Такие напитки помогают притупить легкий голод и выводят лишнюю жидкость из организма. Последнее свойство улучшает состояние почек и сердечно-сосудистой системы, которые при сидячем образе жизни работают медленнее.

"Богатые витаминами и антиоксидантам ягоды, фрукты и овощи поддерживают зрение и работу мозга – например голубика, абрикосы и киви укрепляют сетчатку. Также в них есть пищевые волокна, нормализующие работу ЖКТ, который тоже страдает при малоподвижном образе жизни", – пояснила эксперт.

Кроме того, пищевые волокна выводят из организма холестерин.





Дарья Русакова врач-диетолог НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, кандидат медицинских наук У многих есть тенденция к перекусу колбасой или фастфудом, которые содержат холестерин. Поэтому употребление пищевых волокон приводит к тому, что холестерин меньше всасывается из вредных продуктов и лучше выводится.

Врач также добавила, что белковые продукты – неотъемлемая часть рациона. Они улучшают обмен веществ, работу иммунитета и являются строительным материалом для организма.

"Белок содержится в молочных продуктах, кисломолочных напитках, сырах, нежирных сортах мяса, рыбе и морепродуктах. Он есть и в орехах с семенами, но они калорийны, поэтому порция для женщин должна составлять 30 граммов, а для мужчин – 50", – заключила врач.

Ранее врач-невролог Николай Грузков рассказал, что у офисных сотрудников часто развивается туннельный синдром. Он появляется из-за неправильного положения руки во время работы с компьютерной мышкой или гаджетом.