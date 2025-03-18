Диетолог Соломатина: сладкое и фастфуд опустошают резервы здоровья

Большинство россиян отдают предпочтение сладкому и фастфуду в качестве читмила (вредного перекуса), выяснили эксперты. Почему возникает тяга к нездоровой еде и как минимизировать вред здоровью от таких продуктов – в материале Москвы 24.

Не полезно, но вкусно

Шоколад, торты и мороженое являются самым популярным вариантом "вредной" пищи в России – в подобном пристрастии признались 35% жителей страны. Следом идут бургеры и картошка фри – 20,5%, затем роллы и вок – 16%. В свою очередь, 11% граждан неравнодушны к пицце, а 10% больше всего нравится домашняя жареная картошка и пельмени, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование.

В целом для многих являются нормой читмилы – нарушения диеты, при которых можно употреблять нездоровую, но любимую еду. Треть респондентов (34,3%) практикуют такое по несколько раз в месяц. 30% включают высококалорийные продукты в рацион еженедельно, чтобы поощрить себя за старания и дисциплину. Наконец 18,7% питаются без каких-либо ограничений каждый день, стараясь при этом контролировать размер порций.

Причем чаще всего читмил распространен среди офисных сотрудников: тем самым они преодолевают нервное напряжение от работы в условиях дедлайнов, указали 51% опрошенных. Между тем 10% сочли желание съесть что-то вредное типичным для IT-специалистов и врачей. Причем причины оказались те же – постоянное беспокойство и плотный трудовой график.

Модифицировать нездоровое

"Вредная" пища является источником мгновенного дофамина, потребность в котором возрастает при частом и интенсивном стрессе. Поэтому за счет продуктов с высоким содержанием калорий организм наполняет свои энергетические резервы, заявила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

"В такие моменты у нас нарушается работа надпочечников и нервная система угнетается – чувствуется усталость, вялость. А соленое, например, легко повышает давление и разгоняет кровь", – указала эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог От нездоровой еды страдает микробиом кишечника. В нем становится больше вредных бактерий, которые лучше всего размножаются на сахаре. Поэтому они посылают через блуждающий нерв сигнал в мозг о том, что требуется употребить какой-то десерт.

Важно иметь в виду, что питаться сладким, фастфудом и подобной едой – значит, опустошать резервы своего здоровья, недополучая необходимые витамины и микроэлементы, предупредила Соломатина. В перспективе это чревато усталостью, когнитивной заторможенностью и формированием зависимости от "вредного".

"Поэтому лучше не есть такое вообще, особенно тем, у кого диабет, проблемы с ЖКТ и так далее. Но в целом все зависит от крепости организма: молодому и здоровому иногда можно, раз в месяц или в неделю, например", – пояснила она.

Чтобы компенсировать ущерб от нездоровой диеты, рекомендуется внедрять в рацион больше клетчатки, указала врач. По ее словам, идеальное решение здесь – некрахмалистые овощи.





Елена Соломатина врач-диетолог Хочется чего-то жареного или соленого – надо предварительно съесть салат из листовой зелени, руколы, огурцов, помидоров, брокколи и так далее. Это позволит вывести из организма излишки сахаров и жиров и предотвратит разрушение тканей.

Минимизировать ущерб также получится, если "модифицировать вредное, делая его полезнее". Например, из гамбургера можно убрать половину булки или заменить мясо в котлете с говядины на индейку или курицу, подытожила специалист.