Врач Лазуренко перечислила заболевания, при которых нельзя есть шаурму

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Шаурму нельзя употреблять тем, кто имеет проблемы с метаболизмом или нарушения работы ЖКТ, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко.

15 января во всем мире отмечается День шаурмы. По словам эксперта, в целом овощи и белок, которые есть в блюде, можно рассматривать как возможный вариант приема пищи. Но основную опасность для организма представляют соусы.



Наталья Лазуренко врач-диетолог, нутрициолог Они (майонез, например), как правило, содержат большое количество жиров, что повышает нутритивную плотность данного блюда и уже не делает его таким полезным.

Таким образом, диетолог призвала не употреблять шаурму в классическом варианте тем, кто имеет избыточный вес, ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет II типа или другие проблемы с углеводным обменом.

Кроме того, с осторожностью к блюду стоит отнестись пациентам с гастритами, гастродуоденитами, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также с нарушениями ферментативной работы поджелудочной железы и проблемами с желчным пузырем.



Наталья Лазуренко врач-диетолог, нутрициолог Соусы имеют достаточно интенсивный вкус. И с одной стороны, это будоражит наши рецепторы, а с другой – негативно влияет на слизистую оболочку желудка. При этом сочетание белков, углеводов и жира из соуса провоцирует более резкое сокращение желчного пузыря и более интенсивное отхождение желчи.

Диетолог также рассказала, как сделать блюдо более полезным: обычный соус можно заменить на смесь греческого йогурта и горчицы, а вместо лаваша использовать более полезный овсяноблин. Такой вариант, по словам Лазуренко, отлично подходит для завтрака.

"Такая вариация, с одной стороны, будет в достаточной мере нутритивно плотной, с другой – не будет негативно влиять на метаболизм, как классическая шаурма", – заключила врач.

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