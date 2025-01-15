Диетолог Арзамасцев перечислил продукты, которые приводят к депрессии

15 января, 08:30Общество
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Избыток сахара и фастфуда в рационе, а также кофе на ночь могут привести к депрессии. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Специалист пояснил, что рацион влияет на настроение человека.
Спровоцировать такое состояние может и большое количество продуктов, которые не содержат полезных элементов. Речь идет о сладком, фастфуде и быстрорастворимых кашах.
Эксперт также призвал не употреблять кофеиносодержащие напитки незадолго до сна. Они провоцируют недосып, из-за чего тоже может развиться депрессия. Поэтому пить кофе лучше в первой половине дня.
Для поддержания хорошего настроения Арзамасцев порекомендовал питаться разнообразно и вкусно, исключив вредные продукты.
Ранее россиянам рассказали о физических проявлениях депрессии. Она может сопровождаться хронической давящей головной болью, ухудшением зрения, проблемами с ЖКТ, а также болью в мышцах. Кроме того, встречаются скачки артериального давления и учащение пульса.