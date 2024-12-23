Врач Чернышова назвала пять заболеваний, на которые указывает постоянная зевота

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Частая зевота может быть признаком хронической усталости, апноэ сна, тревожного расстройства, а также инсульта и сахарного диабета. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, самой распространенной причиной зевоты считается синдром хронической усталости. Он развивается, когда человек перерабатывает и недостаточно отдыхает.



Надежда Чернышова врач-терапевт В отличие от обычной усталости, при хронической восьмичасовой сон или даже два выходных не помогают. Поэтому человек чувствует себя разбитым и часто зевает.

Симптом также может сигнализировать о тревожном расстройстве и депрессии, добавила Чернышова.

Еще одна распространенная причина – синдром обструктивного апноэ сна. Из-за кратковременных остановок дыхания человек не высыпается и часто зевает днем.

"Зевота встречается и при сахарном диабете. Это происходит из-за того, что глюкоза не усваивается, а организму не хватает энергии", – указала эксперт.



Надежда Чернышова врач-терапевт Если возникает беспричинная зевота, особенно в сочетании с невозможностью поднять руку, перекошенным углом рта или невнятной речью, нужно вызвать скорую помощь. Это признак начинающегося инсульта.

Ранее россиян предупредили, что кратковременная икота может появиться из-за переедания, резкого попадания из жары в холод, стресса, сильного испуга, а также избыточного употребления табака или алкоголя. Если она длится долгое время, то такой симптом может указывать на рак или аневризму.