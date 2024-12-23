Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 18:58

Общество
Главная / Новости /

Врач Чернышова назвала пять заболеваний, на которые указывает постоянная зевота

Врач назвала пять заболеваний, на которые указывает постоянная зевота

Фото: 123RF/fizkes

Частая зевота может быть признаком хронической усталости, апноэ сна, тревожного расстройства, а также инсульта и сахарного диабета. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, самой распространенной причиной зевоты считается синдром хронической усталости. Он развивается, когда человек перерабатывает и недостаточно отдыхает.

В отличие от обычной усталости, при хронической восьмичасовой сон или даже два выходных не помогают. Поэтому человек чувствует себя разбитым и часто зевает.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Симптом также может сигнализировать о тревожном расстройстве и депрессии, добавила Чернышова.

Еще одна распространенная причина – синдром обструктивного апноэ сна. Из-за кратковременных остановок дыхания человек не высыпается и часто зевает днем.

"Зевота встречается и при сахарном диабете. Это происходит из-за того, что глюкоза не усваивается, а организму не хватает энергии", – указала эксперт.

Если возникает беспричинная зевота, особенно в сочетании с невозможностью поднять руку, перекошенным углом рта или невнятной речью, нужно вызвать скорую помощь. Это признак начинающегося инсульта.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Ранее россиян предупредили, что кратковременная икота может появиться из-за переедания, резкого попадания из жары в холод, стресса, сильного испуга, а также избыточного употребления табака или алкоголя. Если она длится долгое время, то такой симптом может указывать на рак или аневризму.

Читайте также


Медведева Светлана

обществоэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика