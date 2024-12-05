Терапевт Демкина: сигареты могут привести к упадку жизненных сил и депрессии

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Никотин, содержащийся в табачных изделиях, способен привести к упадку жизненных сил и депрессии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заведующую филиалом № 7 Орехово-Зуевской больницы Любовь Демкину.

"В мозге человека есть специальные активные вещества – нейротрансмиттеры. Например, дофамин, серотонин и норадреналин. Они отвечают за настроение и поведение", – рассказала она.

Дофамин, объяснила специалист, отвечает за мотивацию, удовольствие и удовлетворение. Серотонин задействован в регулировании сна, аппетита и пищеварения, а норадреналин способен помочь справиться со стрессом. Изменение их действий отражается на эмоциональном состоянии и здоровье человека.

Как отметила врач, при регулярном курении никотин формирует эффект хронического стресса, а норадреналин усиливает тонус кровеносных сосудов и способствует росту артериального давления.

По словам Демкиной, длительное курение провоцирует сосудистые спазмы и недостаточное кислородное снабжение организма, а также приводит к риску нарушения когнитивных функций.

Кроме того, никотин, являясь психоактивным веществом, может вызвать возбуждение в центральной нервной системе, что приводит к нарушению сна. Это, в свою очередь, оказывает влияние на усталость и развитие депрессии, добавила эксперт.

Также длительное курение негативно влияет на слух человека. Отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, что в носоглотке, где и проходит табачный дым, открывается так называемая слуховая, или евстахиева, труба. У курильщика могут возникать негативные воздействия на нижнюю носовую раковину и носоглотку в виде сухости слизистой оболочки и отека.

