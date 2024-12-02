Депутат Госдумы Хамитов предложил ввести запрет на курение на ходу

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Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов (партия "Новые люди") предложил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко рассмотреть введение запрета на курение на ходу. Соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам депутата, данная мера позволит сделать города более чистыми для проживания, а также снизить распространение курения среди молодежи. Хамитов напомнил, что основной задачей для россиян является воспитание здорового молодого поколения, приобщение их к спорту и к ЗОЖ с ранних лет.

Однако сейчас, как утверждает зампред комитета Госдумы по спорту, среди россиян распространены вредные привычки, в том числе курение табака.

"Курение на ходу наносит вред окружающим сразу с нескольких позиций. Это и пассивное курение тех, кто случайно оказался рядом, и загрязнение окружающей среды беспорядочно разбрасываемыми окурками, и негативный пример для детей и молодежи – ведь этот процесс выглядит как простое небрежное действие, не вызывающее никакого отрицательного резонанса, несмотря на запрет курения в общественных местах", – отметил Хамитов.

В связи с этим депутат попросил рассмотреть вопрос о введении запрета на курение на ходу и выразить позицию министерства с точки зрения внесения изменений в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма".

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что длительное курение негативно влияет на слух человека. Он привел в пример ученых из Швейцарии, которые выяснили, что табачный дым нарушает баланс микрофлоры горла у мышей.

По его словам, это ухудшает тяжесть вирусных инфекций, вызванных вирусом гриппа А. По мнению специалистов, частично результаты эксперимента можно применить и к людям.

