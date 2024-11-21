Отоларинголог Зайцев: курение снижает слух

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Длительное курение негативно влияет на слух человека. Об этом Москве 24 рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Ранее ученые из Швейцарии выяснили, что табачный дым нарушает баланс микрофлоры горла у мышей. Это ухудшает тяжесть вирусных инфекций, вызванных вирусом гриппа А. По мнению специалистов, частично результаты эксперимента можно применить и к людям. Но чтобы это подтвердить, потребуются дополнительные исследования.

Зайцев предупредил, что у курящего человека могут также развиться проблемы со слуховыми трубами.

"В носоглотке, где и проходит табачный дым, открывается так называемая слуховая, или евстахиева труба. У курильщика могут возникать негативные воздействия на нижнюю носовую раковину и носоглотку в виде сухости слизистой оболочки, отека", – пояснил эксперт.



Владимир Зайцев отоларинголог, кандидат медицинских наук Когда этот отек достигает входа в слуховую трубу, ее просвет закрывается. И человек начинает испытывать ощущение заложенности уха, оглушенности и снижение слуха.

Если окклюзия имеет стойкий характер, то есть труба закрывается наглухо, ощущение заложенности и снижения слуха становится постоянным, говорит Зайцев. Человек начинает с этим просыпаться, ходить весь день и засыпать, но при этом не ассоциирует состояние с курением.

Основная опасность заключается в том, что слух восстанавливается не всегда.



Владимир Зайцев отоларинголог, кандидат медицинских наук Достаньте визуально стержень из авторучки. Когда вы смотрите в просвет этого стержня, то видите как будто бы слуховую трубу. То есть ее диаметр – от миллиметра до полутора. Она покрыта слизистой оболочкой. Если эта слизистая наглухо склеилась, спаялась, то дело плохо. Слуховая труба не раскроется.

Ранее россиян призвали не использовать для чистки ушей ватные палочки. Таким способом можно травмировать наружный слуховой проход и открыть входные ворота для микробов. К тому же, если в ухе много серы, ватная палочка может протолкнуть ее вглубь, к перепонке. Это может вызвать сильную заложенность уха.

