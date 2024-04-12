Врач Байбакова назвала последствия заложенности ушей во время полета

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Заложенность в ушах во время полета может привести к болезненным ощущениям. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача – сурдолога-отоларинголога Елену Байбакову.

По словам специалиста, подобная заложенность может быть симптомом плохой работы слуховой трубы, которая поддерживает атмосферное давление внутри органа. Медик отметила, что заложенность сигнализирует о признаках заболеваний раковины и слухового аппарата, полости за барабанной перепонкой и у основания черепа.

Специалист объяснила, что при глотании слуховая труба открывается и происходит щелчок, благодаря чему воздух проникает в среднее ухо и поддерживает давление. При нарушениях оно снижается до отрицательных значений, из-за чего и возникает заложенность, подчеркнула врач.

По словам Байбаковой, иногда заложенность провоцирует разрыв мембраны между средним и внутренним ухом. Кроме того, она добавила, что может развиться средний отит. Эксперт порекомендовала при проблемах с ушами обращаться к отоларингологу.

Ранее врач Антон Ризаев призвал исключить ватные палочки при чистке ушей, поскольку они могут травмировать наружный слуховой проход, открыв входные ворота для микробов. Он напомнил, что ушная сера выполняет несколько важных функций, одна из которых – защита органов слуха от попадания инфекций. Чистить уши нужно, но делать это следует правильно, без использования ватных палочек, указал Ризаев.

