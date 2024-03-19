Врач призвал исключить ватные палочки при чистке ушей

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Использование ватных палочек при чистке ушей может травмировать наружный слуховой проход, открыв входные ворота для микробов, которые почти всегда есть там. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-отоларинголога Антона Ризаева.

Он напомнил, что ушная сера выполняет несколько важных функций, одна из которых – защита органов слуха от попадания инфекций. Чистить уши нужно, но делать это следует правильно, без использования ватных палочек, указал Ризаев.

Если игнорировать это правило, то можно столкнуться с развитием наружного отита, уточнил эксперт. По его словам, также иногда происходит травмирование самой барабанной перепонки, что очень больно и опасно.

"Хотя даже разрывы барабанной перепонки нередко могут зажить самостоятельно, это очень высокий шанс получить хронический отит, который либо будет мучать человека годами, либо потребует микрохирургической операции для его излечения", – сказал Ризаев.

Когда в ухе есть большое количество серы, продолжил врач, ватная палочка может протолкнуть ее вглубь, к перепонке. Это может вызвать сильную заложенность уха, пояснил Ризаев.

В большинстве случаев глубокие отделы наружного слухового прохода очищаются самостоятельно, добавил врач. Как правило, сера скапливается снаружи, откуда ее можно убрать намыленным мизинцем во время мытья головы. Ризаев рекомендовал после этого тщательно высушить уши полотенцем, наклонив голову вбок.

Ранее доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко заявил, что неправильная обработка ушей ватными палочками способна стать причиной травм и гнойного отита. С его слов, самостоятельная очистка ушей может привести к утрамбовке серы в слуховом проходе, поскольку некоторые люди не знают основ правильного ухода за ушам.

"Доктор 24": как правильно чистить уши