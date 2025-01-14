Врач Соломатина назвала самое полезное масло для пожилых

14 января, 08:00Общество
Фото: depositphotos/Valentyn_Volkov
Оливковое масло благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, поэтому пожилым стоит включить его в рацион. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, продукт незаменим для людей старшего возраста из-за содержания в нем полиненасыщенных кислот. В частности, омега-9 улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
"У пожилого человека прежде всего начинают страдать сосуды. Даже у относительно здоровых нарушается кровообращение капилляров, которые подходят к тканям. Соответственно, от их здоровья зависит состояние наших органов", – указала диетолог.
Продукт является незаменимым компонентом средиземноморской диеты, которая считается эталоном здоровья. Диетолог посоветовала пожилым употреблять по ложке оливкового масла extra vergin в день и заправлять им салаты.
По словам Соломатиной, продукт подходит для жарки, тушения и запекания. В этом случае лучше использовать рафинированное, а не extra vergin, так как в последнем при нагревании образуются вредные вещества.
Ранее россиянам рассказали, что сливочное масло является самым вредным молочным продуктом. Оно содержит много трансжиров, которые повышают риск сердечно-сосудистой смертности, усиливают повреждение внутренней оболочки сосудов и развитие атеросклероза.