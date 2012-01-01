Терапевт Кабаненко рассказала о пользе ароматерапии при сильном стрессе

Натуральные эфирные масла способны вернуть обоняние, снизить уровень стресса и улучшить настроение. Как выбрать качественный продукт, рассказала в программе "Доктор 24" врач-терапевт Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Екатерина Кабаненко.
Целебные свойства масел
Ароматерапия снимает стресс, усталость и напряжение. Она улучшает сон, а при комплексном лечении способна даже избавить от боли, отметила Екатерина Кабаненко.
Снизить уровень стресса помогут натуральные масла кедра, сосны, эвкалипта, базилика и чайного дерева.
Также ароматерапия способна вернуть утраченное обоняние после COVID-19. В таком случае нужно дышать маслами или закапывать их в носовой проход пару раз в день. Для этого необходимо смешать ложку растительного масла календулы или зверобоя с несколькими каплями эфирного, пояснила Кабаненко.
Кроме того, для тренировки обоняния рекомендованы эссенции с противовоспалительным и противоотечным действиями. К ним относятся масла пихты, кедра или сосны. Синтетические запахи, такие как грейпфрут или лимон, могут, наоборот, подсушить слизистую и усугубить отек, предупредила терапевт.
Определяем качество масла
Врач рекомендует выбирать полностью натуральные эфирные эссенции. Определить их качество поможет маркировка. Также стоит учитывать, что масла дыни, банана или киви – это тоже синтетические продукты, так как их невозможно получить из природных источников.
Эфирные масла можно использовать с помощью нескольких способов. В момент стресса, то есть "здесь и сейчас", подойдет холодный метод. Для этого необходимо нанести пару капель на носовой платок или салфетку, а затем вдыхать в течение двух-трех минут.
При аллергии или индивидуальной непереносимости ароматерапия противопоказана. В остальных случаях – безопасна, заключила Кабаненко.