Терапевт Кабаненко рассказала о пользе ароматерапии при сильном стрессе

Натуральные эфирные масла способны вернуть обоняние, снизить уровень стресса и улучшить настроение. Как выбрать качественный продукт, рассказала в программе "Доктор 24" врач-терапевт Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Екатерина Кабаненко.

Целебные свойства масел

Ароматерапия снимает стресс, усталость и напряжение. Она улучшает сон, а при комплексном лечении способна даже избавить от боли, отметила Екатерина Кабаненко.





Екатерина Кабаненко врач-терапевт Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Когда мы вдыхаем, молекулы достигают нервных окончаний, которые находятся в области носа, и по нервам проходят к определенным участкам в мозге. Они располагаются рядом с зонами, отвечающими за эмоции, поэтому человек может расслабиться и успокоиться.

Снизить уровень стресса помогут натуральные масла кедра, сосны, эвкалипта, базилика и чайного дерева.

Также ароматерапия способна вернуть утраченное обоняние после COVID-19. В таком случае нужно дышать маслами или закапывать их в носовой проход пару раз в день. Для этого необходимо смешать ложку растительного масла календулы или зверобоя с несколькими каплями эфирного, пояснила Кабаненко.

Кроме того, для тренировки обоняния рекомендованы эссенции с противовоспалительным и противоотечным действиями. К ним относятся масла пихты, кедра или сосны. Синтетические запахи, такие как грейпфрут или лимон, могут, наоборот, подсушить слизистую и усугубить отек, предупредила терапевт.

Определяем качество масла

Врач рекомендует выбирать полностью натуральные эфирные эссенции. Определить их качество поможет маркировка. Также стоит учитывать, что масла дыни, банана или киви – это тоже синтетические продукты, так как их невозможно получить из природных источников.





Екатерина Кабаненко врач-терапевт Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Проверить натуральность масла в домашних условиях можно несколькими способами. Например, если вы случайно капнули его на одежду или специально на тканевую салфетку, то примерно через час не должно остаться пятна. Если оно не исчезло, то это синтетический продукт. Также есть более сложный способ: можно капнуть масло в спирт. Натуральное эфирное масло полностью растворится.

Эфирные масла можно использовать с помощью нескольких способов. В момент стресса, то есть "здесь и сейчас", подойдет холодный метод. Для этого необходимо нанести пару капель на носовой платок или салфетку, а затем вдыхать в течение двух-трех минут.

При аллергии или индивидуальной непереносимости ароматерапия противопоказана. В остальных случаях – безопасна, заключила Кабаненко.