Врач Антонова рассказала, чем опасен сухой воздух в доме

Сухой воздух приводит к насморку и другим проблемам, поэтому уровень влажности необходимо поддерживать. Об этом в программе "Доктор 24" рассказала врач общей практики, клинический нутрициолог и ординатор второго года по терапии МКНЦ им. Логинова Дарья Антонова.

Чем опасен сухой воздух

Поздней осенью и зимой, когда начинают работать батареи, домашний воздух плохо отражается на здоровье. В холода люди нередко сталкиваются с сухостью глаз, просыпаются утром с насморком и трещинами на губах, рассказала Дарья Антонова.

Кроме того, при недостатке влажности легче распространяются аллергены, вирусы и бактерии. Поэтому зимой важно, особенно во время болезней, проветривать помещения и по возможности включать увлажнители.

Идеальные показатели влажности составляют от 40 до 60%. Их определяют с помощью гигрометра. Иногда используют другой метод: наливают воду в стакан и помещают в холодильник, чтобы температура жидкости достигла 5 градусов. Затем емкость на время оставляют в комнате.





Дарья Антонова врач общей практики, клинический нутрициолог и ординатор второго года по терапии МКНЦ им. Логинова Если через пять минут по стенкам стакана начали стекать капли, значит, влажность повышена (более 60%). Когда он запотел – показатели идеальны. Однако, если стенки емкости затем быстро высохли, стоит задуматься об увлажнении воздуха в квартире.

Как повысить влажность в комнате

При выборе увлажнителя необходимо учитывать его объем и площадь помещения: если комната большая, а устройство нет, – оно не справится, предупредила эксперт.

Помимо этого, улучшит качество воздуха влажная уборка раз в день, когда смоченной тряпкой проходятся по всем горизонтальным поверхностям. Также можно сушить в комнате белье, завести домашние цветы или постоянно оставлять наполненную водой вазу, заключила Антонова.