Терапевт Кондрахин назвал главную опасность сухого воздуха в квартире

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В сезон отопления воздух в квартирах становится сухим, что может негативно отразиться на коже, слизистых и состоянии волос. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он отметил, что чем сильнее греют батареи, тем ниже влажность.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Из-за сухого воздуха человек сталкивается с сухостью кожи, слизистых, волос. Может появиться тяжелое дыхание, потому что мы тратим очень много энергии, чтобы сухой воздух своими легкими увлажнить.

По словам Кондрахина, сухая слизистая носа делает организм более уязвимым перед инфекциями. Еще один негативный момент – повышенная запыленность.

"Температура высокая, влажность низкая, и вся пыль на полу становится практически летучей, а мы ею дышим. Пыль садится на слизистую, образуются корочки, это может затруднять дыхание", – указал эксперт.

Специалист посоветовал открывать окна на 5–7 минут хотя бы раз в час, а чтобы кожа, волосы и слизистые не пересыхали, важно увлажнять воздух.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Подойдет любой увлажнитель, вплоть до тазика, трехлитровой банки: ставим ее в районе батареи, чтобы жидкость потихоньку испарялась. Либо можно насыщать воздух из пульверизатора. Также можно использовать специальный увлажнитель, купленный в магазине.

Врач подчеркнул, что оптимальной влажностью воздуха считается показатель выше 40%.

Кроме того, важно хотя бы раз в день протирать пыль в квартире. Если же такой возможности нет, то хотя бы раз в неделю делать генеральную уборку, заключил эксперт.

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