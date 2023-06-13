Врач назвала самые частые причины носового кровотечения

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Кровотечение из носа может появиться при высоком давлении, сухой слизистой носа или патологии свертывающей системы крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Любое кровотечение может возникнуть, если повысилось артериальное давление. Какой-то сосуд не выдерживает и лопается. Хорошо, если случилось именно носовое кровотечение, а не мозговое, то есть не инсульт.

Другая частая причина кровотечений – сухая слизистая носа. "После перенесенных воспалительных заболеваний могут беспокоить носовые кровотечения. Они могут быть также из-за сухого воздуха в квартире. Если сухая слизистая, лопаются сосуды", – объясняет эксперт.

Кроме того, неприятный симптом может указывать на патологию свертывающей системы крови. "В этом случае кровотечения могут быть где угодно, не только из носа", – заключила Романенко.

Ранее были названы недуги, при которых по утрам может появляться кашель. В частности, речь идет о рефлюксной болезни, когда наблюдается заброс содержимого желудка в глотку. Кроме того, не исключено, что проблему вызывает синдром постназального затека. Он характеризуется тем, что на протяжении ночи в гортань и глотку из полости носа попадает секрет.

