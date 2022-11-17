Кардиолог назвал признаки разрушения сосудов

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Высыпания на коже, а также отек и боль в нижних конечностях могут говорить о разрушении сосудов. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Все сосуды делятся на артериальные и венозные. Те, которые относятся к артериальному типу, часто разрушаются из-за геморрагического васкулита (аутоиммунное поражение мелких сосудов), говорит специалист.

"Если разрушаются сосуды артериального типа, может быть появление точечных кровоизлияний на конечностях, на шее, на лице, подмышками. Это является проявлением васкулита", – объясняет кардиолог.

На разрушение сосудов венозного типа могут указывать отеки и боли в нижних конечностях, отмечает Серебрянский.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ Одна нога отекает и болит, а другая нормальная. Чаще процесс все же односторонний. Может быть покраснение кожи вдоль сосуда, появление уплотнений вдоль сосуда при пальпации (ощупывании. – Прим. ред.) ноги. Это тоже является весьма подозрительным.

Ранее нутрициолог Иоланта Лангауэр посоветовала употреблять шиповник людям, которые имеют проблемы с сосудами. В частности, его следует включать в рациона каждый день при варикозе и кровотечениях из носа, говорит эксперт. По ее словам, в составе шиповника присутствует огромное количество биофлавоноидов, которые укрепляют сосуды и благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему.



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