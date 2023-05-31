Врач рассказала, при каких болезнях беспокоит кашель по утрам

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Кашель по утрам может возникать при бронхите, рефлюксной болезни и других недугах. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Кашель может появляться в любое время суток, в том числе и утром, если есть воспаление бронхов, то есть бронхит, или воспаление легких – пневмония", – отметила специалист.

Другая причина – воспаление глотки или гортани вследствие простудного заболевания. "При фарингите и ларингите также может возникать кашель по утрам", – уточнила терапевт.

Кроме того, утренний кашель может беспокоить, когда имеется воспаление со стороны носа.





Татьяна Романенко врач-терапевт Существует термин "синдром постназального затека". Это когда на протяжении ночи секрет из полости носа затекает в гортань, в глотку. При пробуждении, после того как человек принимает вертикальное положение, возникает кашель, который будет рефлекторным. То есть нет воспаления ни в гортани, ни в глотке, ни в горле, а проблема связана с тем, что имеется такой назальный затек.

Также кашель по утрам может быть связан с патологией желудочно-кишечного тракта. "Человек проснулся, позавтракал, и затем у него возникает кашель вследствие рефлюкса, при котором происходит заброс желудочного содержимого в глотку", – объясняет эксперт.

Еще одна причина утреннего кашля – аллергическая реакция. "Человек утром вышел на улицу, а там что-то цветет, и возникает кашель", – заключила Романенко.

Ранее были названы недуги, которые сопровождаются онемением конечностей. В частности, такой симптом может появляться при инфекционных заболеваниях и диабете. Кроме того, онемение рук и ног иногда предупреждает об опухолевых процессах в мозге и патологиях позвоночника.

