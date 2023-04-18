Врач рассказала, о каких болезнях говорит онемение конечностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Онемение конечностей может предупреждать о сахарном диабете, инфекционных заболеваниях и опухоли головного мозга. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"При сахарном диабете развивается диабетическая нейропатия, то есть нервные волокна поражаются глюкозой. И это может вызывать онемение рук, ног, ощущение бегания мурашек, жжение и так далее", – пояснила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт При опухолевых процессах в головном мозге одним из симптомов также может быть онемение рук и ног.

Кроме того, онемение конечностей иногда беспокоит при различных инфекционных заболеваниях. "Вирусы поражают нервные волокна, и это может вызывать болевые ощущения и нарушение чувствительности", – говорит врач.

Также нарушение чувствительности конечностей может появляться при патологиях позвоночника или неудобном положении тела. "Чаще всего проблема возникает, когда мы неудобно сидели, лежали. Происходит временное нарушение нормального функционирования нервных волокон, и возникает чувство онемения", – заключила Романенко.

Ранее пожилым россиянам рассказали, о каких недугах предупреждают холодные руки и ноги. По словам врача-терапевта, иммунолога Ирины Ярцевой, такой симптом иногда наблюдается у возрастной категории граждан при атеросклерозе. Кроме того, конечности могут холодеть на фоне анемии. Однако такой симптом не всегда говорит о болезни, добавила эксперт. Если у человека холодные конечности на протяжении всей жизни, то речь может идти просто об особенности вегетативной нервной системы



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!