Врач рассказал, о каких болезнях говорят холодные руки и ноги у пожилых

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Холодные руки и ноги могут говорить о наличии атеросклероза или анемии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Если у человека руки и ноги всегда были теплыми, и вдруг он начал замечать, что они становятся холодными, это повод обратиться к врачу, поскольку речь может идти о патологических процессах в организме, говорит специалист.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог У пожилых людей, у которых сильно развит атеросклероз и поражаются артерии, у них, могут холодеть ноги и руки.

"Если есть анемия, тоже могут руки и ноги холодеть. Но это никогда не бывает изолированным симптомом, это все в комплексе", – добавляет врач.

Однако холодные руки и ноги не всегда сигнализируют о патологии. У некоторых людей они могут быть такими на протяжении всей жизни, и в этом нет ничего опасного, подчеркнула Ярцева.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Холодные руки могут быть просто особенностью вегетативной нервной системы. И есть люди, которые всегда ходят с холодными руками и ногами. Это с детства отмечается, и в этом нет ничего плохого, это просто их особенность.

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