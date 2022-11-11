08:03Общество
Врач рассказал, о каких болезнях говорят холодные руки и ноги у пожилых
Фото: depositphotos/bitpics
Холодные руки и ноги могут говорить о наличии атеросклероза или анемии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
Если у человека руки и ноги всегда были теплыми, и вдруг он начал замечать, что они становятся холодными, это повод обратиться к врачу, поскольку речь может идти о патологических процессах в организме, говорит специалист.
"Если есть анемия, тоже могут руки и ноги холодеть. Но это никогда не бывает изолированным симптомом, это все в комплексе", – добавляет врач.
Однако холодные руки и ноги не всегда сигнализируют о патологии. У некоторых людей они могут быть такими на протяжении всей жизни, и в этом нет ничего опасного, подчеркнула Ярцева.
Ранее врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов перечислил недуги, на которые может указывать онемение конечностей. По его словам, иногда такой симптом беспокоит при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, это может быть проявлением анемии или аутоиммунных заболеваний.
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