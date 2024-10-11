Терапевт Кондрахин назвал опасные причины кашля по утрам

11 октября, 08:30Общество
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Кашель по утрам может быть признаком сердечной недостаточности, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По его словам, чаще всего утренний кашель наблюдается у пожилых, которые испытывают проблемы с сердцем. При его появлении нужно обязательно обратиться к врачу.
Кроме того, кашель по утрам часто возникает у курильщиков, так как табак раздражает слизистую.
"С утра человека, что называется, выворачивает. Он должен очистить бронхи, все это откашлять", – отметил Кондрахин.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует ком в горле. По ее словам, такое состояние может наблюдаться при увеличении щитовидной железы или наличии узлов в ней. Кроме того, такой симптом является проявлением рефлюксной болезни, когда содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки забрасывается обратно в пищевод.