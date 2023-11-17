Врач рассказала, на какие патологии указывает чувство кома в горле

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Ком в горле может быть симптомом заболевания щитовидной железы, рефлюксной болезни или невроза. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Часто ком в горле бывает при проблемах с щитовидной железой, когда она увеличена или есть узел", – отметила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Ком в горле может появляться при рефлюксной болезни, когда содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки забрасывается в пищевод.

Если человек прошел обследования и никаких проблем со здоровьем не обнаружилось, то причина такого симптома может быть связана с неврозом. "Есть некоторые нервные состояния, когда человек чувствует ком в горле и это лечится приемом специальных препаратов, а также психотерапией. Такой диагноз ставится, когда нет никаких физических причин", – заключила Чернышова.

Ранее были названы причины, из-за которых по утрам может беспокоить кашель. Среди них в том числе – фарингит, ларингит, а также воспаление бронхов или легких. Кроме того, подобный симптом может появляться при рефлюксной болезни, аллергии и "синдроме постназального затека". Последний характеризуется тем, что секрет из полости носа на протяжении ночи затекает в гортань и глотку.

