17 ноября, 12:55Общество
Врач рассказала, на какие патологии указывает чувство кома в горле
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Ком в горле может быть симптомом заболевания щитовидной железы, рефлюксной болезни или невроза. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
"Часто ком в горле бывает при проблемах с щитовидной железой, когда она увеличена или есть узел", – отметила эксперт.
Если человек прошел обследования и никаких проблем со здоровьем не обнаружилось, то причина такого симптома может быть связана с неврозом. "Есть некоторые нервные состояния, когда человек чувствует ком в горле и это лечится приемом специальных препаратов, а также психотерапией. Такой диагноз ставится, когда нет никаких физических причин", – заключила Чернышова.
Ранее были названы причины, из-за которых по утрам может беспокоить кашель. Среди них в том числе – фарингит, ларингит, а также воспаление бронхов или легких. Кроме того, подобный симптом может появляться при рефлюксной болезни, аллергии и "синдроме постназального затека". Последний характеризуется тем, что секрет из полости носа на протяжении ночи затекает в гортань и глотку.
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