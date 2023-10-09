Лор дал советы, как уберечь горло осенью

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Отоларинголог Владимир Зайцев назвал правила, которые позволят избежать боли в горле осенью, сообщает News.ru.

По словам врача, чтобы уберечь горло, человеку не стоит чрезмерно потреблять острое, соленое, перченое, горячее и холодное. Тогда задней стенке глотки он не навредит.

Кроме того, лор советует меньше разговаривать на холоде и не спать всю ночь с открытыми окнами. За 8–9 часов ночного сна температура воздуха сильно снижается, задняя стенка глотки выхолаживается, и ей становится хуже.

Врач порекомендовал проветривать помещение перед сном, а затем полностью закрывать окна или оставлять небольшую щелку для продувания.

Ранее Зайцев рассказал, что частые боли в горле могут быть признаком опасного заболевания – фарингита. Как он утверждает, если такое происходит впервые, то речь идет об остром фарингите. При этом специалист уточнил, что у некоторых боли в горле возникают по причине климатических факторов и снижения иммунитета.

"Доктор 24": боль в горле