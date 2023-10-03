Лор заявил, что частые боли в горле могут быть признаком опасного заболевания

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Постоянные боли в горле в условиях ухудшения погоды связаны с воспалением задней стенки глотки, а точнее фарингитом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

Как он утверждает, если такое происходит впервые, то речь идет об остром фарингите. При этом специалист уточнил, что у некоторых боли в горле возникают по причине климатических факторов и снижения иммунитета.

"Бывает назофарингит, когда сначала воспаляется слизистая носа, а следующим шагом сверху вниз развивается фарингит", – добавил отоларинголог.

Также врач предупредил, что иногда фарингит затрагивает гланды, которые впоследствии воспаляются на уровне анатомических образований глотки.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что мороженое при больном горле способствует снижению болевых ощущений и уменьшению отека, однако оно может спровоцировать нарушение кровотока. В ведомстве отметили, что быстрое употребление мороженого в жару может спровоцировать проблемы, к которым относятся рефлекторный спазм сосудов носоглотки и ротоглотки, а также снижение выработки факторов врожденного иммунитета.

"Доктор 24": боль в горле