В Роспотребнадзоре развеяли миф о пользе мороженого при больном горле

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мороженое при больном горле способствует снижению болевых ощущений и уменьшению отека, однако оно может спровоцировать нарушение кровотока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

"Действительно, при ангине и других заболеваниях горла мороженое охлаждает воспаленную ткань миндалин, уменьшает отек в горле и снижает болевые ощущения. При этом может произойти и нарушение кровотока в воспаленном месте, что повысит риск возникновения нового очага воспаления", – объяснила она.

По словам эксперта, обезболить горло можно при помощи антисептиков. Специалист отметила, что быстрое употребление мороженого в жару может спровоцировать проблемы, к которым относятся рефлекторный спазм сосудов носоглотки и ротоглотки, а также снижение выработки факторов врожденного иммунитета.

"Основную роль в развитии гнойного воспаления миндалин играют стрептококки. А они очень любят сладкое. Так что в этом случае мороженое пойдет на пользу стрептококкам и во вред организму человека", – добавила она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что слишком частое употребление мороженого будет негативно сказываться на здоровье человека. Он опасен с точки зрения образования жира. Если человек склонен к набору лишнего веса, много мороженого есть нельзя, указала она.

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