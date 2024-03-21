21 марта, 16:34Общество
Врач рассказала, чем опасно курение и употребление кофе утром
Фото: depositphotos/stillfx
Курение и употребление кофе в качестве завтрака может спровоцировать ряд заболеваний, включая рефлюксную болезнь. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщила диетолог Нурия Дианова.
Рефлюксная болезнь – хроническая патология, при которой содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки регулярно забрасывается в пищевод.
"Это стимуляция желудочно-кишечного тракта, провоцирование определенного ряда заболеваний, в том числе рефлюксной болезни. К кофе нужно хоть что-то еще съесть", – пояснила специалист.
Диетолог рекомендовала съедать вместе с кофе кусок сыра или банан. Продукты помогут запустить обменные процессы.
Ранее врач-пульмонолог Анастасия Сафонова рассказала, что сигареты являются самыми опасными табачными продуктами. По ее словам, вейпы и другие системы нагревания табака наносят меньший вред организму. Однако, подчеркнула врач, они все равно вредны для организма.
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