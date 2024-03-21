Врач рассказала, чем опасно курение и употребление кофе утром

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Курение и употребление кофе в качестве завтрака может спровоцировать ряд заболеваний, включая рефлюксную болезнь. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщила диетолог Нурия Дианова.

Рефлюксная болезнь – хроническая патология, при которой содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки регулярно забрасывается в пищевод.

"Это стимуляция желудочно-кишечного тракта, провоцирование определенного ряда заболеваний, в том числе рефлюксной болезни. К кофе нужно хоть что-то еще съесть", – пояснила специалист.

Диетолог рекомендовала съедать вместе с кофе кусок сыра или банан. Продукты помогут запустить обменные процессы.

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