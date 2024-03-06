В Госдуме предложили ввести ответственность для беременных женщин за курение

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести ответственность для беременных женщин за курение сигарет, сообщает Агентство "Москва".

Он прокомментировал недавнюю инициативу ограничить продажи сигарет и табачной продукции беременным женщинам и гражданам с детьми, подчеркнув, что полностью ее поддерживает. Парламентарий напомнил, что если курящая женщина забеременела, то она несет ответственность уже не только за себя, но и за ребенка.

"Для ребенка – это смертельный яд. Я бы ввел ответственность беременным за курение сигарет. Это нельзя ни в коем случае делать", – сказал Милонов.

Также он призвал запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах. Депутат рассказал, что по закону человеку с детьми нельзя заходить в алкогольный магазин. В связи с этим, как считает парламентарий, алкоголь в супермаркетах нужно выставлять в отдельных секциях, не связанных с продуктовыми, чтобы люди не видели перед собой полки со спиртными напитками.

Накануне директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить продажу табачной продукции беременным и гражданам с детьми.

Политолог обратил внимание, что законодательство по-прежнему допускает неоднозначные ситуации в розничной торговле табачной продукцией. К примеру, оно не запрещает реализацию табачной продукции беременным, хотя курение может нанести существенный вред здоровью плода, негативно повлиять на его физическое и интеллектуальное развитие.

Также закон не запрещает продажу табачной продукции гражданам, которых сопровождают несовершеннолетние. По мнению политолога, это может вызвать излишний интерес к данной продукции у ребенка.



