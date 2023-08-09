Милонов призвал наносить предупреждающие надписи о вреде курения на портсигары

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наносить предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары, предназначенные для использования поверх оригинальных упаковок и этикеток, сообщает RT.

Речь идет о портсигарах, чехлах, флягах и пакетах. Парламентарий подчеркнул, что в стране принимаются серьезные меры по борьбе с распространением вредных привычек среди граждан. Кроме того, он напомнил, что в последние годы принято и внедрено множество норм, которые ограничивают публичную демонстрацию табака и алкоголя.

При этом, как считает Милонов, алкогольное и табачное лобби пытаются находить новые пути обхода закона. Например, в продаже встречаются красочные портсигары, чехлы для вейпов, а также фляжки, чехлы, пакеты для бутылок с алкоголем, скрывающие предупреждающие надписи, подчеркнул депутат.

Ранее депутат Госдумы от партии "Единая Россия", руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев поддержал увеличение акциза на сигареты дороже 200 рублей. При этом по словам парламентария, борьба с никотиновой зависимостью в стране не должна ограничиваться повышением цен. Работа по защите россиян от негативного воздействия табака должна быть комплексной.

Хамзаев обратил внимание, что ежегодно жители РФ выкуривают более 300 миллиардов сигарет. Низкие цены на табак в стране расширяют рынок потребления. По мнению политика, в России необходимо пропагандировать здоровый образ жизни и объяснять вред курения. Он также считает правильным обязать табачные компании раскрывать состав сигарет.

Немаловажным шагом на пути к сокращению объемов потребления табака депутат видит обязательство для компаний по уплате "налога на здоровье", а также утверждение в стране унифицированной пачки сигарет болотного цвета.

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