В Госдуме поддержали увеличение акциза на сигареты дороже 200 рублей

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Депутат Госдумы от партии "Единая Россия", руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев поддержал увеличение акциза на сигареты дороже 200 рублей. Об этом сообщает телеканал "360".

При этом, по словам парламентария, борьба с никотиновой зависимостью в стране не должна ограничиваться повышением цен. Работа по защите россиян от негативного воздействия табака должна быть комплексной.

"Безусловно, одним из важных шагов к сокращению потребления никотинсодержащей продукции в целом, не только классических сигарет, является вопрос плавного поднятия цен", – сказал он.

Хамзаев обратил внимание, что ежегодно жители РФ выкуривают более 300 миллиардов сигарет. Низкие цены на табак в стране расширяют рынок потребления.

По мнению политика, в России необходимо пропагандировать здоровый образ жизни и объяснять вред курения. Он также считает правильным обязать табачные компании раскрывать состав сигарет.

Немаловажным шагом на пути к сокращению объемов потребления табака депутат видит обязательство для компаний по уплате "налога на здоровье", а также утверждение в стране унифицированной пачки сигарет болотного цвета.

Повысить акциз на сигареты дороже 200 рублей на 30% ранее предложил Минфин РФ. Предложение ведомства уже поддержали в Минздраве, подчеркнув, что рост цен на табак действительно приводит к снижению объемов его потребления. Вырученные средства в ведомстве предложили направить на борьбу с гепатитом С.



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