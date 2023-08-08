Минздрав РФ поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей

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Минздрав России поддержал предложение Минфина об увеличении акцизов на сигареты и папиросы дороже 200 рублей. Об этом со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова сообщает газета "Ведомости".

"Минздравом поддержан предложенный Минфином подход, согласно которому предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30%", – сказал он.

Сообщается, что предложение изначально поступило от Минздрава. Ведомство таким образом планирует пополнить бюджет для выполнения поручений президента России Владимира Путина в сфере здравоохранения.

Кузнецов отметил, что рост цен на табачную продукцию "приводит к существенному снижению потребления табака". Прибыль от увеличения акциза, по словам помощника министра здравоохранения, предполагается направить на борьбу с гепатитом С.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что в случае принятия подобных норм, рост цен на сигареты может составить от 10 до 30%.

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявлял, что в России необходимо ограничить продажу сигарет по времени по аналогии с алкоголем с 10:00 до 23:00.

По его словам, ограничение на покупку алкоголя оказалось эффективной мерой. Также он предложил ввести количественное ограничение на продажу табачных изделий.



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