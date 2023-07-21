Госдума утвердила индексацию акцизов на 5% в 2024 году

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Госдума на заседании в пятницу, 21 июля, окончательно утвердила повышение ставок акцизов на 5% в 2024 года, и на 4% – в 2025 и 2026 году. Во втором чтении соответствующий законопроект был одобрен накануне.

Изначально налоги на подакцизные товары в 2024 году планировалось повысить только на 4%. Однако ставки были скорректированы с учетом ожидаемой инфляции.

Так, со следующего года акциз на алкоголь крепостью до 9% вырастет до 514 рублей за каждый литр спирта, содержащегося в напитке. Акциз на крепкое спиртное составит 643 рубля, на пиво, сидр, медовуху и другие подобные напитки – 26 рублей, а на вино и виноматериалы – 36 рублей.

Подорожают также табачная продукция, топливо и некоторые другие товары, в том числе автомобили. Например, косвенный налог на сигареты вырастет до 2 731 рубля за тысячу штук (6% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены), а на бензин 5-го класса – до 15 048 рублей за тонну.

Ранее Госдума утвердила единую ставку НДФЛ для сотрудников российских компаний, работающих дистанционно, в том числе из-за рубежа. Размер подоходного налога для них составит 13% в обычном случае, или 15% – при высоком заработке.

