ГД предварительно одобрила индексацию акцизов на 5% в 2024 году

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Госдума в четверг, 20 июля, во втором чтении одобрила законопроект, предусматривающий повышение налогов на подакцизные товары на 5% в 2024 году, на 4% – в 2025 и 2026 годах. Изначально планировалось повысить акцизы в следующем году на 4%. Ставки были скорректированы с учетом ожидаемой инфляции.

Так, со следующего года акциз на алкоголь крепостью до 9% вырастет до 514 рублей за литр, а на крепкое спиртное – до 643 рублей за литр. Косвенный налог на пиво, сидр, медовуху и другие подобные напитки составит 26 рублей, а на вино и виноматериалы – 36 рублей.

Акциз на сигареты и папиросы со следующего года составит 2 731 рубль за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей. Налоговая ставка на табак увеличится до 4 318 рублей за килограмм, но для табака, предназначенного для нагревания, она составит уже 9 094 рубля.

Со следующего года подорожает и топливо. Акциз на бензин 5-го класса достигнет отметки в 15 048 рублей за тонну, на дизель – 10 425 рублей. На моторные масла налог поднимется до 6 628 рублей.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года Минфин РФ планирует начать вводить в России цифровой акциз на табак и пиво. Ожидается, что это позволит экономить более 2 миллиардов рублей ежегодно.

