С начала 2024 года в России начнется введение цифрового акциза на табак и пиво

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В первом квартале следующего года в России начнут вводить на табак и пиво цифровой акциз вместо бумажного, сообщает РИА Новости со ссылкой на "дорожную карту" Минфина.

Уже с мая этого года года запустят пилотный проект по использованию данных о маркировке и прослеживаемости во время камеральных налоговых проверок. Он продлится до июля следующего года.

Перейти на цифровой акциз для табачных и никотиносодержащих изделий поручил кабмин. Ожидается, что это позволит сэкономить более 2 миллиардов рублей ежегодно.

Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 марта ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов. Ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 марта по 31 декабря 2023 года достигнет 2 603 рублей за тысячу единиц плюс 16% расчетной стоимости. С 1 января по 31 декабря 2024 года акциз повысится до 2 707 рублей, с 1 января по 31 декабря 2025 года – до 2 815 рублей.

До этого соответствующий законопроект одобрили депутаты Госдумы. Ее спикер Вячеслав Володин сообщил, что повышение акциза вызвано необходимостью защитить от употребления табака и табачной продукции несовершеннолетних детей, в обществе которых популяризуют вейпы.

