Эксперт оценил идею отменить НДФЛ для россиян с доходами ниже 30 тыс рублей

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Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов не поддержал предложение отменить НДФЛ для россиян с доходами меньше 30 тысяч рублей в месяц. Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"По данным Росстата, у нас достаточно много людей получают доход порядка 35–38 тысяч рублей в месяц. Для субъектов РФ подоходный налог является бюджетообразующим", – пояснил эксперт.

Он уверен, что российское правительство не поддержит инициативу. Дело в том, что в случае частичной отмены НДФЛ властям придется искать источники субсидирования региональных бюджетов, которое потребует довольно больших средств.

Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий направил в правительство законопроект об отмене НДФЛ для россиян с маленькими доходами. По его мнению, это позволит малообеспеченным гражданам сохранять большую часть заработанных средств и повысит их уровень жизни.



В России предложили отменить НДФЛ для определенной категории граждан