В РФ предложили отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тыс рублей

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Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий направил в правительство РФ законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, которые зарабатывают меньше 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива предусматривает соответствующие поправки к закону "О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации". По мнению авторов проекта, отмена НДФЛ позволит россиянам сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни.

В ЛПДР подчеркнули, что 30 тысяч рублей являются оптимальным порогом для отмены НДФЛ. Во-первых, данная сумма вдвое превышает прожиточный минимум, и, во-вторых, эти деньги "станут действительно ощутимыми для малообеспеченных граждан", резюмировали в партии.

Как уточнили в ЛДПР, такая инициатива также увеличит семейный бюджет граждан, что приведет к экономическому росту в стране. В случае принятия законопроекта Госдумой новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ставка налога на доходы физических лиц в РФ составляет 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, и 13% для остальных.

Ранее Госдума одобрила проект налогообложения для работающих за рубежом россиян.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, при подготовке проекта был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые осуществляют деятельность с организациями как по трудовым договорам, так и по ГПХ.

Как уточнил Сазанов, их статус не влияет на налогообложение – доходы каждого будут с учетом ставок НДФЛ в 13–15%.

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