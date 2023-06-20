ГД одобрила проект о налогообложении для работающих за рубежом

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Думские депутаты утвердили в первом чтении инициативы, которые касаются налогообложения для работающих за рубежом. Документ является частью правительственного проекта о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Инициатива была внесена в Думу еще 24 апреля. Затем ее отозвали для уточнений и повторно внесли 31 мая.

По словам статс-секретаря, замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, при подготовке проекта был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые осуществляют деятельность с организациями как по трудовым договорам, так и по ГПХ.

Их статус не влияет на налогообложение – доходы каждого будут с учетом ставок НДФЛ в 13–15%. Сазанов подчеркнул, что уточнение видов доходов удаленных специалистов и внедрение единой ставки налога значительно упростит механизм администрирования налога.

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