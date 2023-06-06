Минюст назвал проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции РФ

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Минюст РФ назвал некоторые пункты законопроекта на сверхприбыль прошлых лет не соответствующими конституции, а также не согласился с основаниями для освобождения некоторых добывающих отраслей от налога. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на пакет документов проекта.

Ранее сообщалось, что на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности одобрили проект закона о налоге на сверхприбыль прошлых лет.

Документ рассмотрят на ближайшем заседании правительства РФ. Согласно нему, плательщиков этого налога исключат из перечня тех, кто уплачивает единый сельскохозяйственный налог.

По информации издания, в Минфине ранее объясняли освобождение добывающих отраслей от налога на сверхприбыль повышением для них фискальной нагрузки в 2022 году, когда, к примеру, власти изъяли у "Газпрома" через налог на добычу полезных ископаемых 1,2 триллиона рублей, а нефтяникам установили дополнительные пошлины.

В Минюсте обратили внимание на то, что налоговой базой признается сверхприбыль прошлых лет, таким образом, придается фактически обратная сила нормам, которые регулируют подобные правоотношения. В ведомстве отметили, что такой подход противоречит статье 57 Конституции РФ, согласно которой законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Помимо этого, в министерстве отметили, что так и не было предоставлено внятных оснований для освобождения ряда добывающих отраслей от налога. Кроме того, не был представлен анализ финансовой деятельности таких лиц, который бы подтверждал снижение уровня доходов таких организаций.

В конце мая правительство РФ внесло в Госдуму законопроект налоговых поправок, в том числе по НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно. До этого поправки были отозваны для внесения уточнений.

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