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05 июня, 21:41

Экономика

Правкомиссия одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет

Фото: 123RF/valery_potapova

На заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности одобрили проект закона о налоге на сверхприбыль прошлых лет, сообщается в телеграм-канале Минфина России.

Документ рассмотрят на ближайшем заседании правительства РФ. Согласно нему, плательщиков этого налога исключат из перечня плательщиков единого сельскохозяйственного налога.

Ранее в России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранных фирм. Теперь зарубежные компании при выходе с российского рынка обязаны будут заплатить не менее 10% от их рыночной стоимости в бюджет РФ.

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