Магазины новой Zara массово откроются в России до 1 июня

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Магазины Zara под новым названием массово откроются в России до 1 июня, сообщает газета "Известия" со ссылкой на члена президиума Российского совета торговых центров Дмитрия Томилина.

По его словам, ретейлер взял на себя такие обязательства перед наиболее посещаемыми торговыми центрами, такими как "Коламбус", "Авиапарк", "Метрополис", "Атриум", "Европейский".

На сайте сети при этом указано, что скоро в России откроются почти 60 магазинов под названием Maag. Например, в "Европейском", "Охотном ряду", "Авиапарке", точка на Кузнецком мосту. Также магазины откроют свои двери в Челябинске, Сургуте, Хабаровске, Волгограде, Краснодаре, Санкт-Петербурге и других городах.

До этого сообщалось, что открытие обновленных магазинов Zara в Москве и российских регионах планируется в апреле. Уточнялось, что стартовой площадкой для открытия станет магазин в торговом центре "Авиапарк", где закреплено новое название для торговой сети – Maag.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что цены в обновленных магазинах ушедшей из России Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, сохранятся на уровне Zara.

В начале марта 2022 года Inditex сообщила о временном прекращении работы на территории РФ. Закрылись магазины и онлайн-торговля нескольких принадлежащих ей брендов. Позднее компания решила продать российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Актуальный репортаж": экс-магазины Zara откроют в Москве на этой неделе

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