В Минпромторге РФ рассказали о ценах в обновленных магазинах Zara

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Цены в обновленных магазинах ушедшей из России Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, сохранятся на уровне Zara, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Все приходящие бутики работают в доступном ценовом сегменте, это недорогие продукты, соответственно, уровень цен будет примерно такой же, как в Zara, – то, что мы слышим от новых владельцев", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам замглавы Минпромторга, новые торговые точки не станут дорогими бутиками.

Ранее Евтухов сообщил, что магазины бывшей Zara, которые ранее принадлежали испанской группе Inditex, под новым управлением откроются в России до конца весны.

Отмечалось, что испанская группа передает новым владельцам все торговые площадки в России. Магазины откроются под названиями MAAG, DUB, ECRU, VILET. Например, на месте бывшего магазина Zara на Кузнецком Мосту уже висит новый банер с названием MAAG.

В начале марта 2022 года Inditex сообщила о временном прекращении работы на территории РФ. Закрылись магазины и онлайн-торговля нескольких принадлежащих ей брендов. Позднее компания решила продать российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов.

В конце января этого года появилась информация, что концепция обновленных магазинов Zara под новым названием и управлением разрабатывается специально для России с участием специалистов Inditex.



Открытие бывших магазинов Zara в Москве и регионах ожидается в апреле

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