Владелец бренда Zara хотел бы вернуться в Россию при изменении ситуации

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, хотела бы вернуться в Россию при изменении ситуации, сообщает газета Financial Times.

"Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась, и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе, мы могли бы возобновить нашу деятельность именно в тех магазинах, которые мы передаем группе Daher", – рассказал изданию гендиректор компании Оскар Гарсия.

По его словам, согласно условиям продажи бизнеса компании в России группе Daher, предусматривается возобновление работы в РФ в партнерстве с владельцем из ОАЭ.

В начале марта 2022 года Inditex сообщила о временном прекращении работы на территории РФ. Закрылись магазины и онлайн-торговля нескольких принадлежащих ей брендов. Позднее компания решила продать российский бизнес группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов.

В конце января этого года появилась информация, что концепция обновленных магазинов Zara под новым названием и управлением разрабатывается специально для России с участием специалистов Inditex.



Zara, Bershka и Pull&Bear вернутся в Россию в апреле

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!